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Жители центра Уфы пожаловались на сильный химический запах сегодняшней ночью

15 августа 03:43
Фото: 1MI
О невыносимой вони Mkset сообщили читатели, удручающий запах начал ярко чувствоваться в ночь с 14 на 15 августа.

На неприятные химические запахи в Уфе жалуется не только северная часть Уфы соседствующая с промзоной. Сегодня, едва наступило 15 августа, около часа ночи жители центра Уфы, а конкретно остановки Спортивная услышали очень неприятный химический запах.

Сейчас в центре пахнет химией сильно, прям треш.жительница Уфы

Открыть окно по словам собеседницы Mkset не представлялось возможным из-за неописуемого и весьма едкого запаха химии.

На сайте Башгидрометцентра тем временем по последним данным от 11 августа пункта наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 16 на проспекте Октября, 65/4, ближайшей к месту жительства женщины, опубликован перечень наблюдаемых веществ – это пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак. И превышений по ним 11 августа не выявлялись, что же произошло в воздухе Уфы в ночь с 14 на 15 августа пока неизвестно.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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