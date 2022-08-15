Жители центра Уфы пожаловались на сильный химический запах сегодняшней ночью

На сайте Башгидрометцентра тем временем по последним данным от 11 августа пункта наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха № 16 на проспекте Октября, 65/4, ближайшей к месту жительства женщины, опубликован перечень наблюдаемых веществ – это пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак. И превышений по ним 11 августа не выявлялись, что же произошло в воздухе Уфы в ночь с 14 на 15 августа пока неизвестно.