Задержание «золотого гаишника» и убийство чиновницы: Главное за день в Башкирии

Сегодня был задержан скандально известный «золотой гаишник» Ильдус Шайбаков. Экс-сотрудник ГИБДД обвиняется в создании преступного сообщества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Так, по версии следствия, участники организованного Шайбаковым преступного сообщества поставили на поток бизнес по выдаче водительских прав без прохождения экзаменов. Суммы, которые они брали с граждан, варьировались от 14 до 40 тысяч рублей. Преступления были раскрыты в 2021 году. Фигурантам уголовного дела инкриминируется организация и участие в преступном сообществе.