Задержание «золотого гаишника» и убийство чиновницы: Главное за день в Башкирии

Сегодня был задержан скандально известный «золотой гаишник» Ильдус Шайбаков. Экс-сотрудник ГИБДД обвиняется в создании преступного сообщества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Так, по версии следствия, участники организованного Шайбаковым преступного сообщества поставили на поток бизнес по выдаче водительских прав без прохождения экзаменов. Суммы, которые они брали с граждан, варьировались от 14 до 40 тысяч рублей. Преступления были раскрыты в 2021 году. Фигурантам уголовного дела инкриминируется организация и участие в преступном сообществе.
Громкое убийство случилось сегодня в Белорецке. Бывший муж местной чиновницы Дины Махияновой убил 32-летнюю девушку, предварительно подкарулив ту возле дома, а после нанеся ей 14 ножевых ударов. Девушка скончалась на глазах подруг. Бывший муж погибшей задержан. По словам её матери, та годами подвергалась насилию со стороны мужа, а десятки заявлений о побоях в правоохранительных органах игнорировались.
У двух девочек в Башкирии после отдыха в одном из детских оздоровительных учреждений была диагностирована мышиная лихорадка. Девочки в возрасте 10 и 15 лет отдыхали в лагере «Спутник» в Салавате, после этого состояние их здоровья резко ухудшилось: высокая температура, отёки, а у старшей из девочек из-за болезни едва не отказали почки. Ситуацию прокомментировал руководитель учреждения Юрий Запасной. Возбуждено уголовное дело, проверку на территории лагеря проводят сотрудники Роспотребнадзора.
На строительство трассы М-7 в Башкирии будет дополнительно выделено 574 миллиона рублей. Сообщается, что в обязанности подрядчика входит разработка проекта на участке трассы М-7 «Волга» с 1169 по 1231 км от границы с республикой Татарстан до города Дюртюли. Подрядчик также будет обязан также создать геодезическую разбивочную основу и провести кадастровые работы.
Пятизвёздочный отель Crowne Plaza в Уфе сменил своё название на SheratonPlaza Ufa Congress Hotel. Сообщается, что что смена бренда произошла из-за отказа его владельца работать в России. Об этом стало известно еще весной. В июне компания-собственник бренда заявила, что передаст все свои активы российским компаниям. Примечательно, что уфимским отелем управляет компания ООО «Гранель-Недвижимость», владелицей которой является супруга премьер-министра Башкирии Лариса Назарова, а также его сестра Светлана Нигматуллина.