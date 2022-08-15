Вонь и мухи: жители еще одного района Башкирии пожаловались на птицефабрику

«Я бы этим законодателям под окна их дачи машину этого «удобрения» вывалил. Даже если исходить, что это готовый продукт — его же по нормам вносить нужно. Возьмем соль — надо солить, но надо знать меру. Если ты пересолишь, ты отравишься. То же самое и здесь», - говорит он.