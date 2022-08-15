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Вонь и мухи: жители еще одного района Башкирии пожаловались на птицефабрику

15 августа 13:47
Фото: letters.bashkortostan.ru
Ранее Mkset сообщал о нашествии насекомых и невыносимом запахе вблизи поселка Авдон, где расположен крупный птицеводческий комплекс — птицефабрика «Башкирская». На аналогичную проблему жалуются в Благовещенском районе.

По словам жителя деревни Каменная поляна Вадима Касымова, неприятности начались в июле.

“На поля деревни Каменная поляна началась выгрузка куриного помета с птицефабрики, что привело к появлению огромного количеству мух”, - написал он в своем обращении к властям.

Нашествие насекомых, по его словам, вызывает у местных жителей дискомфорт и опасения. Они беспокоятся, что мухи могут стать переносчиками инфекционных заболеваний.

На фотографии, которую заявитель отправил в подтверждение своих слов, — электрочайник, облепленный насекомыми.

Ближайшая к деревне крупная птицефабрика находится в селе Турбаслы. Жители района в соцсетях сообщают, что неприятный запах чувствуется также в других населенных пунктах и в самом Благовещенске.

Председатель регионального Союза экологов Александр Веселов отмечает, что «зайти с проверкой» на территории, которые находятся у бизнеса в аренде или в частной собственности, не так просто — требуется решение суда на этот счет. Однако в случае, если есть опасность для населения или вероятность причинения ущерба окружающей среде, надзорные органы обязаны принимать меры, считает он.

Согласно не так давно принятому закону куриный помет является «не совсем отходами» и может рассматриваться как удобрение на сельхозполях.

«Я бы этим законодателям под окна их дачи машину этого «удобрения» вывалил. Даже если исходить, что это готовый продукт — его же по нормам вносить нужно. Возьмем соль — надо солить, но надо знать меру. Если ты пересолишь, ты отравишься. То же самое и здесь», - говорит он.

Вносить это «удобрение» необходимо после лабораторных анализов почвы на содержание ряда веществ (нитратов, фосфатов) и соблюдая дозировки. Вносить можно только обработанный навоз (в котором нет инфекционных возбудителей и гельминтов). В настоящее время, поскольку проверки в отношении бизнеса ограничены, никто не контролирует процесс.

Для местных жителей соседство с такими «удобренными» участками может быть чревато аллергическими реакциями и даже отравлениями, а мухи могут переносить болезни. Если помет попадает в водоем, в нем может погибнуть вся рыба, сообщил Веселов.

Ранее на ужасный запах и большое количество мух, а также «футбол» со стороны чиновников жаловались дачники, садовые товарищества которых находятся вблизи поселка Алкино.

#Новости#Наталья Балыкова#Происшествия
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