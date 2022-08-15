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В Запорожской области могут установить режим тишины

15 августа 14:58
Фото: pxhere.com
Владимир Рогов, член главсовета Запорожской обладминистрации, выдвинул предложение об объявлении режима тишины близ территории ЗАЭС.

Чиновник порекомендовал руководителям ООН и дипломатам ЕС задуматься об установлении режима тишины и назначить за его нарушение наказание в виде жесточайших санкций вместо того, чтобы вести разговоры о демилитаризации.

Рогов считает, что такие меры подействуют на ВСУ, обстреливающие станцию, и подчеркнул, что по причине этих обстрелов весь мир подвергается угрозе ядерной катастрофы, информирует Russian.rt.com.

Также известно, что Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш ранее настаивал на введении периметра безопасности вокруг ЗАЭС, призывая к демилитаризации этой территории. В этом его поддержал лидер дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

#Новости#Алина Ибрагимова#В мире
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