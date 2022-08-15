В Запорожской области могут установить режим тишины

Чиновник порекомендовал руководителям ООН и дипломатам ЕС задуматься об установлении режима тишины и назначить за его нарушение наказание в виде жесточайших санкций вместо того, чтобы вести разговоры о демилитаризации.
Рогов считает, что такие меры подействуют на ВСУ, обстреливающие станцию, и подчеркнул, что по причине этих обстрелов весь мир подвергается угрозе ядерной катастрофы, информирует Russian.rt.com.
Также известно, что Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш ранее настаивал на введении периметра безопасности вокруг ЗАЭС, призывая к демилитаризации этой территории. В этом его поддержал лидер дипломатии ЕС Жозеп Боррель.