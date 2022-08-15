В Башкирии экс-инспектор ГИБДД обвиняется в получении взятки

В Башкирии бывшему инспектору ГИБДД предъявлены обвинения в получении взяток. Мужчину обвиняют в получении денежных средств за внесение в базу данных заведомо ложной информации об успешной сдаче теоретической части экзамена на получение водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Сообщается, что мужчина внёс заведомо ложные данные об успешном прохождении теоретической части экзамена четырёх лиц, от которых впоследствии получил денежное вознаграждение, сумма которого превышает 55 тысяч рублей.
На данный момент экс-сотруднику ГИБДД предъявлены обвинения по таким статьям Уголовного кодекса, как получение взятки за совершение незаконных действий, мелкое взяточничество, внесение заведомо ложных сведений в официальные документы из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства. Свою вину в содеянном мужчина признал — его уголовное дело в дальнейшем будет направлено Туймазинский межрайонный суд.
Отметим, что сегодня также был задержан скандально известный «золотой гаишник» Ильдус Шайбаков. По версии следователей, Шайбаков организовал преступное сообщество, которое впоследствии поставило на поток бизнес по выдаче водительских прав без прохождения экзаменов. Суммы, которые они брали с граждан, варьировались от 14 до 40 тысяч рублей.
Также в сентябре прошлого года у семьи Шайбакова было изъято имущество на сумму порядка 44 миллионов рублей. Примечательно, что что суд в качестве ответчиков были вызваны родственники Шайбакова, так как на них была записана большая часть имущества.