Школьник Айдан Галимов из Октябрьского открыл целый мир через шахматы и плавание

Удивительно, но несмотря на ограничения в движении, Айдан превозмогал собственные возможности. Ведь второе увлечение после шахмат – это плавание. Последние два года вода – родная стихия. А начиналось всё со страха. Ведь первые попытки заплывов мальчик совершал, когда едва встал на костыли. Рядом тоже был тренер – во всём поддерживал и всему учил. Прошло совсем немного времени и результатами соревнований стали победы. В копилке Айдана уже 3 медали. Но сколько их впереди – с уверенностью размышляет ребёнок. Вода даёт почувствовать свободу. Вот почему у стихии с мальчиком особая связь. Айдан уверен – плавание позволяет ему быстрее восстанавливаться. Когда он в воде – боль отступает…