Рестораторы рассказали о росте доли российского алкоголя в барных картах

Рестораторы начали активно заключать контракты с отечественными производителями и закупать алкоголь в странах, входящих в Содружество Независимых Государств. Контракты пока краткосрочные. Российскому бизнесу нужно оценить спрос на данную продукцию. Отметим, что в меню заведений общественного питания уже появились отечественные джин и водка. В продаже стало больше крымских вин.