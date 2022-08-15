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Принадлежащий семье премьер-министра Башкирии отель переименовали на SheratonPlaza

15 августа 07:13
Фото: сайт отеля
Об этом сообщается на официальном сайте гостиницы. Ранее отель носил название Crowne Plaza.

До середины августа отель носил название Crowne Plaza, теперь — будет работать под вывеской SheratonPlaza Ufa Congress Hotel. На сайте гостиницы заявляется, что она «c радостью продолжает принимать гостей на самом высоком уровне».

Отмечается, что смена бренда произошла из-за отказа его владельца работать в России. Об этом стало известно еще весной. В июне компания-собственник бренда заявила, что передаст все свои активы российским компаниям.

Отелем управляет ООО «Гранель-Недвижимость», которой владеют супруга премьер-министра Башкирии Лариса Назарова и его сестра Светлана Нигматуллина. Гендиректором компании выступает сын Андрея Назарова Денис.

Как сообщал Mkset, июле в отеле мог останавливаться президент Абхазии Аслан Бжания. 27 июля Управление делами главы Башкирии заключило с единственным поставщиком — ООО «Гранель-Недвижимость» — контракт на аренду номера в отеле Crowne Plaza. Хотя договор оформили задним числом, 27 июля, даты оказания услуг — с 12 по 14 июля — совпали со временем официального визита главы иностранного государства. Проживание Аслана Бжании бюджету обошлось в 127 тыс. рублей.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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