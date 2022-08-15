Принадлежащий семье премьер-министра Башкирии отель переименовали на SheratonPlaza

Как сообщал Mkset, июле в отеле мог останавливаться президент Абхазии Аслан Бжания. 27 июля Управление делами главы Башкирии заключило с единственным поставщиком — ООО «Гранель-Недвижимость» — контракт на аренду номера в отеле Crowne Plaza. Хотя договор оформили задним числом, 27 июля, даты оказания услуг — с 12 по 14 июля — совпали со временем официального визита главы иностранного государства. Проживание Аслана Бжании бюджету обошлось в 127 тыс. рублей.