Медик рассказал о пользе сырых яиц для гортани

Лесков прокомментировал миф о пользе употребления сырых яиц для голосовых связок. По его словам сырые яйца при употреблении не попадают в гортань. Они растекаются по задней стенке глотки и стимулируют мышцы гортани, пишет NEWS.ru.
Самое главное, по мнению Лескова, употреблять в пищу исключительно свежие сырые яйца. В противном случае есть риск заболеть сальмонеллезом.
Ранее диетолог из КНР Ли Юаньюань рассказал о том, что в неделю лучше не употреблять более 6 сырых яиц. Большее количество может повысить уровень липидов, что не очень благоприятно скажется на метаболизме.