В школе Башкирии, о которой писала Собчак, опровергли нехватку учебников

Напомним, что вчера, 13 августа, Ксения Собчак в своем телеграм-канале бросила кличь о помощи школе в Стерлитамаке, где не хватает учебников. Согласно скриншотам переписке в чате классная руководительница уведомила родителей о том, что по всем предметам шестиклассникам в нынешнем году может не хватить печатных учебников. Однако педагог заверила, что учебники обязательно будут, но позже. Ориентировочно во втором полугодии.