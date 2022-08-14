Небо с овчинку: как сокращаются возможности вылетов за границу из России

Подобных решений в отношении российской авиации еще не выносили — такое клеймо есть сейчас только у Эритреи и Бутана. До февраля этого года пассажирский авиапарк регистрировался не в России, а за рубежом, соответственно, за безопасность полетов отвечали иностранные авиационные компании.