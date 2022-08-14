Деньги есть, а купить нечего: почему в России отмечен рекордный платежный баланс

Эксперты пытаются понять, в чем причина. Согласно заявлению Центробанка РФ, экспорт подорожал, а импорт подешевел — отсюда и тенденция. Другой вариант ответа предполагает, что поступления от экспорта возросли, но при этом импорт не подорожал, потому что его попросту нет за исключением разве что Китая. Третий вариант — что-то не так с цифрами. В целом, экспорт товаров не растет или сокращается, импорт так или иначе показывает некоторое движение вверх — откуда же такие показатели профицита?