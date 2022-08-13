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Жители Башкирии смогут приобрести или продать квартиру через сервис «Мое жилье»

13 августа 04:52
Фото: 1MI
Сервис, с помощью которого можно будет заключить договор купли-продажи, создается на портале госуслуг.

Разработанный Министерством цифрового развития и Росреестром, сервис позволит быстро и безопасно проводить сделки с недвижимостью, налаживать взаимодействие между контрагентами, интернет-агрегаторами объявлений, застройщиками, банками и госорганами.

Жители смогут размещать на портале объявления о продаже квартиры или дома и сразу же подтверждать права на них данными из государственного реестра недвижимости. Покупателям предоставят возможность оперативно проверить, нет ли у объекта обременений, кто зарегистрирован в квартире и не числится ли за владельцами долгов по «коммуналке».

Заключить сделку продавец и покупатель смогут в режиме онлайн. Договор будет заверяться квалифицированной электронной подписью.

Сервис создается в рамках национального проекта «Цифровая экономика», который предполагает внедрение цифровых технологий во все сферы жизни и создание максимально комфортной среды для пользователей.

#Новости#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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