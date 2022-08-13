В Башкирии на основе региональной разработки установлено 8 тысяч «умных» домофонов

По словам представителя компании, доступ по магнитному ключу продолжает работать, функция работает для пожилых людей и тех, кто не желает пользоваться мобильным приложением. Важно и то, что модернизацию существующих «аналоговых» домофонов провайдер выполняет за свой счёт, не взымая с жильцов дополнительную плату. IT-компания активно работает и как вендор для других провайдеров и домофонных компаний, предлагая несколько видов домофонного решения на внутреннем рынке и за рубежом.