В Башкирии машина «скорой» застряла в щебне и пациента в реанимацию тащили очевидцы

Жительницы Белебея ехали проведать родственницу в Туймазинскую больницу, ведь в Белебее инфекционного отделения, по ее словам сейчас нет. По пути в Туймазинскую больницу они стали свидетелями того как карета «скорой помощи» застряла в щебеночной дороге по пути к больнице. В это время в машине находилась женщина в тяжелом состоянии, которую надо было срочно доставить в медучреждение.
Делать девушкам-свидетелям произошедшего было нечего и они пришли на помощь к скоропомощникам и 20 минут на носилках бежали с пациенткой, чтобы доставить ее в реанимацию.
Тем временем оптимизация медицинской сферы в Башкирии продолжается — в Стерлитамаке минздрав намерен объединить две городские больницы с целью экономии.