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В Башкирии машина «скорой» застряла в щебне и пациента в реанимацию тащили очевидцы

13 августа 11:46
Фото: 1MI
Собственно очевидица которая 20 минут вместе с сестрой тащила пациента по дороге и рассказала об этом тг-каналу Mash-Batash 13 августа.

Жительницы Белебея ехали проведать родственницу в Туймазинскую больницу, ведь в Белебее инфекционного отделения, по ее словам сейчас нет. По пути в Туймазинскую больницу они стали свидетелями того как карета «скорой помощи» застряла в щебеночной дороге по пути к больнице. В это время в машине находилась женщина в тяжелом состоянии, которую надо было срочно доставить в медучреждение.

Делать девушкам-свидетелям произошедшего было нечего и они пришли на помощь к скоропомощникам и 20 минут на носилках бежали с пациенткой, чтобы доставить ее в реанимацию.

Тем временем оптимизация медицинской сферы в Башкирии продолжается — в Стерлитамаке минздрав намерен объединить две городские больницы с целью экономии.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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