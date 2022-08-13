«Это издевательство»: соцсети Хабирова завалили жалобами на нехватку автобусов

Сегодня Радий Хабиров на своей странице в соцсети рассказал о производстве автобусов НефАЗ в Башкирии и о том, как родные башкирские автобусы постепенно заменяют «техасский» автопарк. Прозвучали в посте и обещания поставить новые автобусы в окраины Уфы и разобраться с проблемами в сфере в целом.
Жители Башкирии пост главы прочитали и восприняли его как возможность показать болевые точки сферы и эмоционально рассказали под постом Радия Хабирова о своих насущных транспортных трудностях.
Анастасия Логунова без лишних сантиментов обратилась к главе с просьбой — «увеличьте, пожалуйста, количество автобусов 75 из Сипайлово, текущее количество не справляется с пассажиропотоком. Верните 262 и 285 маршруты. Без них добираться по городу — издевательство». Напомним, в посте Хабиров обещал новые НефАЗ и Сипайлово в том числе.
Артур Янбухтин попросил вернуть маршруты 280 и 284.
— Им нет замены. За время транспортной реформы из Затона убрали уже 10 маршрутов. Новых маршрутов нет. Микрорайон быстрорастущий. Построили десятки многоквартирных домов, появляются новые жилые комплексы. Почему не развивается маршрутная сеть? Маршруты, которые сейчас есть, дублируются между собой и направлены в центр города. Многие просят вернуть 280 и 284, а также организовать маршрут из Затона в Черниковку, — считает Артур Янбухтин
Гузель Давлетова озвучила проблемы не уфимские, но от этого не менее важные. — В городе Салават автобусы старые, постоянно ломаются. Выпадают двери, — сообщила она пугающие подробности пугающе спокойным тоном.
Игорь Гаценко дал достаточно интересный совет закупать автобусы-гармошки.
Невозможно читать жалобы людей, что они не могут влезть в автобус. 40 лет назад Икарусы-гармошки были одним из основных видов транспорта Уфы.Игорь Гаценко
— Нужны автобусы экспрессы, верните 110э, 106э, были удобные и всегда ходили по расписанию, на остановках висели расписание этих маршрутов. Вот пишут есть маршрут 59э, к сожалению не встречала такой маршрут, расписание нету, как он ходит в какое время не понятно…– недоумевает Нина Юрлова.
Анна Макарова как и Анастасия Логунова попросила обратить внимание на Сипайлово. — Увеличьте пожалуйста, количество автобусов для Сипайлово. 75 не справляется с потоком. Что будет в сентябре, опять страшно представить. В администрацию писали уже, были отписки, что все нормативы соблюдены — взмолилась она.
Вадим Пешков предложил интересную инновацию — «Сделать единый билет, который будет действовать на всех маршрутах, с определенным сроком действия (1 час, 3 часа, сутки, 3 суток и т. д.) и чтобы люди могли пересаживаться с относительно коротких челночных маршрутов (как в метро, например)».
Такая схема действует во многих крупных европейских городах и очень эффективна. А в идеале нужно, чтоб единый билет действовал на все виды городского транспорта.Вадим Пешков
Eduard Saitgreev недоволен транспортной доступностью Нагаево. — Запустите уже обещаемый с 2016 года 278 маршрут до Нагаево, опять объявили конкурс, результаты в августе, но как показывает практика никто не берётся его обслуживать — посетовал он.
Альфия Гоголева тем временем озвучила в комментариях просьбу от имени родителей детей из Затона.
В Затоне проехать до школы три остановки, полный автобус детей и все оплачивают по полной цене, туда и обратно, в семьях по несколько детей, они же не зарабатывают, и накладно очень. Сделайте, пожалуйста, бесплатный проезд для детей, школьников. Я думаю, на детях нельзя зарабатывать, это плохо.Альфия Гоголева
Между тем Фларит Наильевич замолвил словечко не только за пассажиров, но и за водителей, которым, как выяснилось, тоже непросто.
Метановое топливо это экологично, однако спросите водителей НЕФАзов, как они заправляются метаном? Это происходит в личный обед, или вечером стоят в огромных очередях на заправке, вместо того, чтобы домой идти спать. А ведь встают водители в 4 утра и до сумерек пашут. Решите вопрос с метановыми заправками, пожалуйста.Фларит Наильевич
Ольга Спевакова задает вопрос публике — Заметили, какой запах в этих автобусах, причем во всех, обшивка или пластик такой вонючий? — вопрошает она.
Член СПЧ при главе Башкирии Руслан Валиев оставил комментарий, в котором внес ряд конкретных предложений для решения давних проблем с общественным транспортом.
Было бы прекрасно, если бы и Минтранс с Башавтотрансом (ну и с уфимской мэрией, разумеется) хотя бы наполовину начали исполнять конкретные поручения руководства города и республики: — перестать планировать в городе маршруты с автобусами малого класса (как сейчас запускают в ЖК 8 марта), — обеспечить равный доступ горожан к услуге «Счастливый час», а не как сейчас, когда жители Ленинского района в отличие от жителей Михайловки Уфимского района лишены этого права, — контролировать эксплуатацию современных закупаемых автобусов согласно нормативам и здравому смыслу, а именно — летом включать кондиционеры. Абсурд, когда лишенные нормальных форточек, но оборудованные климат-системой автобусы, оказываются куда менее комфортными, чем пресловутые ПАЗики.Руслан Валиев
Павел Яшин был короток — «А с Шакшой что? Тут вечером хрен уедешь!».
Гузель Муминова без сантиментов наступила на кровавую мозоль Уфы, более известную как улица Комсомольская.
Это всё очень хорошо, когда запустят транспорт по Комсомольской, остановки установили, а маршруток так и нет, неудобно подниматься до проспекта.Гузель Муминова
Людмила Кузьмина рассказала Гузель Муминовой о том, что ей еще зимой сообщили, что по Комсомольской «запущен автобус 206 и сообщили маршрут движения. На маршруте три автобуса и ждать его нужно минут 40-60. Но ни разу при этом не видела этого автобуса. До реконструкции дороги хоть ходили автобусы».
Напомним, в ходе транспортной реформы в Башкирии сейчас активно проходит обновление республиканского автопарка. Также несколькими днями ранее министр транспорта республики выступил с заявлением, пообещав «цивилизованную схему» к концу года.