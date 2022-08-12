В дипмиссии РФ американских журналистов призвали прекратить русофобские высказывания

Российское посольство в Вашингтоне обратилось к ООН и Международному агентству по атомной энергии с просьбой об осуждении преступлений киевской власти. Дипломаты требуют принять меры и остановить критически опасные провокации на украинских радиационных объектах.
Также сотрудники посольства обратились к журналистам США с требованием о прекращении русофобских умозаключений, информирует Russian.rt.com.
По словам Скотта Риттера, бывшего офицера разведслужбы США, обстрелы, которые ВСУ ведут по территории ЗАЭС, опасны не только для Украины, но и для всей планеты. Кроме того, американский президент Байден может надавить на президента Украины Зеленского, позвонив ему и пригрозив остановить военную поддержку.