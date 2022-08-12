mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В дипмиссии РФ американских журналистов призвали прекратить русофобские высказывания

12 августа 10:08
Фото: pxhere.com
СМИ США должны перестать транслировать ложную информацию об обстрелах Запорожской атомной станции ВС РФ, заявили представители посольства России в Вашингтоне.

Российское посольство в Вашингтоне обратилось к ООН и Международному агентству по атомной энергии с просьбой об осуждении преступлений киевской власти. Дипломаты требуют принять меры и остановить критически опасные провокации на украинских радиационных объектах.

Также сотрудники посольства обратились к журналистам США с требованием о прекращении русофобских умозаключений, информирует Russian.rt.com.

По словам Скотта Риттера, бывшего офицера разведслужбы США, обстрелы, которые ВСУ ведут по территории ЗАЭС, опасны не только для Украины, но и для всей планеты. Кроме того, американский президент Байден может надавить на президента Украины Зеленского, позвонив ему и пригрозив остановить военную поддержку.

#Новости#Алина Ибрагимова#Политика
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44