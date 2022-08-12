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В Бурятии погиб ребенок, игравший в песчаном овраге

12 августа 09:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В селе Творогово в Бурятии шестилетний мальчик погиб, оказавшись под завалами грунта. Ребенок играл в песчаной яме.

Сообщается, что вечером 8 августа в песчаном овраге было обнаружено тело мальчика. Экспертиза установила, что шестилетний ребенок скончался от асфиксии, наступившей в результате закупорки верхних дыхательных путей сыпучими веществами. Очевидно, смерть наступила после обвала грунта во время игры.

Дети, игравшие в овраге, смогли откопать голову ребенка, однако, к этому моменту он уже выглядел мертвым. Смерть мальчика наступила до приезда врачей, информирует Russian.rt.com.

Следственный комитет сообщил, что ведет проверку по данному факту с целью выяснения всех обстоятельств случившегося. Правовое решение примут по результатам проверки.

Ранее в газете «Известия» сообщалось о смерти девушки, которая упала с аттракциона в городском парке г. Орла.

#Новости#Алина Ибрагимова#Происшествия
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