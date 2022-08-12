В Бурятии погиб ребенок, игравший в песчаном овраге

Сообщается, что вечером 8 августа в песчаном овраге было обнаружено тело мальчика. Экспертиза установила, что шестилетний ребенок скончался от асфиксии, наступившей в результате закупорки верхних дыхательных путей сыпучими веществами. Очевидно, смерть наступила после обвала грунта во время игры.
Дети, игравшие в овраге, смогли откопать голову ребенка, однако, к этому моменту он уже выглядел мертвым. Смерть мальчика наступила до приезда врачей, информирует Russian.rt.com.
Следственный комитет сообщил, что ведет проверку по данному факту с целью выяснения всех обстоятельств случившегося. Правовое решение примут по результатам проверки.
Ранее в газете «Известия» сообщалось о смерти девушки, которая упала с аттракциона в городском парке г. Орла.