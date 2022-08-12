В Бурятии погиб ребенок, игравший в песчаном овраге

Сообщается, что вечером 8 августа в песчаном овраге было обнаружено тело мальчика. Экспертиза установила, что шестилетний ребенок скончался от асфиксии, наступившей в результате закупорки верхних дыхательных путей сыпучими веществами. Очевидно, смерть наступила после обвала грунта во время игры.