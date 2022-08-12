Уфимцев возмутили рекламные баннеры по всему городу с неоднозначным посланием

Однако в каждым рекламным баннере компания-застройщик АО «УЗЭМИК» поясняет, что ребусы и слоганы не содержат ненормативную лексику. А что именно загадали маркетологи будет оглашено в конце августа. Отметим, что данное пояснение написано мелким шрифтом и заметить его с высоты, на которой расположен баннер, практически невозможно.