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Уфимцев возмутили рекламные баннеры по всему городу с неоднозначным посланием

12 августа 06:15
Фото: Mkset.ru
Реклама с неоднозначной игрой слов размещена на улицах города, а также в социальных сетях жилого комплекса.

ЖК «Видинеевский» возвращается к истокам и вспоминает давно ушедшие приемы маркетинга из «нулевых». В лучших традициях застройщик предлагает расшифровать загаданное слово на следующих рекламных щитах: «Пока другие п***яд деньги», «За***сь с другими», и «В Видинеевском за***сь».

В социальных сетях тем временем размещен рекламный видео ролик с заезженной игрой слов «Ах, у ели во дворе безопасно детворе».

Фото: ЖИЛОЙ КВАРТАЛ VIDINEEVSKY // vk.com

Однако в каждым рекламным баннере компания-застройщик АО «УЗЭМИК» поясняет, что ребусы и слоганы не содержат ненормативную лексику. А что именно загадали маркетологи будет оглашено в конце августа. Отметим, что данное пояснение написано мелким шрифтом и заметить его с высоты, на которой расположен баннер, практически невозможно.

Оперативно связаться с компанией-застройщиком ОА «УЗЭМИК» корреспонденту Mkset не удалось.

В социальных сетях между тем некоторых уфимцев подобная реклама возмутил. В частности, Евгения пишет, что «может быть, слова кроются нормальные, но все равно реклама кошмар».

Другие же напротив считают, что основная функция рекламы — привлекать внимание — и в данном случае ее она выполнила.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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