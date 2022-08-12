Сбербанк в Башкирии выдал первую комбо-ипотеку

Комбо-ипотека – это кредит с единой ставкой на весь срок кредитования, который при этом будет сразу включать в себя ипотеку и на жильё, и на машино-место и/или кладовую. Комбинации могут быть самые разные, но один объект недвижимости в договоре комбо-ипотеки остаётся неизменным — квартира.