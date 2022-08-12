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Сбербанк в Башкирии выдал первую комбо-ипотеку

12 августа 08:43
Фото: sberbank.ru
Сбербанк в Башкирии выдал первую комбо-ипотеку на покупку квартиры, кладовой и машино-места.

Таким продуктом воспользовалась семья из Уфы при покупке недвижимости в жилом проекте «Уникум на Коммунистической» от девелопера «Унистрой».

Комбо-ипотека – это кредит с единой ставкой на весь срок кредитования, который при этом будет сразу включать в себя ипотеку и на жильё, и на машино-место и/или кладовую. Комбинации могут быть самые разные, но один объект недвижимости в договоре комбо-ипотеки остаётся неизменным — квартира.

Чтобы оформить комбо-ипотеку, клиенту нужно подать обычную заявку на покупку квартиры в новостройке онлайн на Домклик и запросить общую сумму кредита, которая нужна для приобретения нескольких объектов недвижимости.

Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:

«Все чаще жители Уфы вместе с квартирой приобретают дополнительные площади. Поэтому я уверен, что комбо-ипотека существенно упростит жизнь нашим клиентам, ведь взять один кредит гораздо удобнее, быстрее и проще, чем три».

Более подробную информацию можно уточнить на сайте https://domclick.ru

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#Новости#Сбербанк#Татьяна Майорова,#Экономика
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