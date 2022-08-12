Рожденные в СССР: Азербайджан и Казахстан

Posted 12 августа 2022, 14:24
Published 12 августа 2022, 14:24
Modified 21 октября 2022, 16:25
Updated 21 октября 2022, 16:25
До советского времени никакого единого Азербайджана не существовало — были разрозненные тюркские ханства, вроде Ширванского, Бакинского и Нахичеванского, за власть над которыми конкурировали Российская империя и Иран. Впервые русские войска оказались под Баку в 1723 году, во время Персидского похода Петра I, который «пробивал» для русского купечества транспортные коридоры в Индию. Но смерть императора отложила исполнение его замыслов на сто лет.
После окончания войны с Персией, по Туркманчайскому договору 1828 года, над которым помогал работать знаменитый русский дипломат, востоковед и поэт, автор «Горя от ума» Александр Грибоедов, территория нынешнего Азербайджана отошла к России. Нефтяной бум конца XIX века, организованный Товариществом нефтяного производства братьев Нобель (известных сегодня благодаря Нобелевской премии) превратил бакинский регион в один из центров промышленного развития Империи. Половина мировой добычи нефти того времени происходила именно там.
Поэтому истоки современной азербайджанской государственности восходят к финальным дням Российской империи, когда из Кавказского наместничества в 1918 году выделилась Азербайджанская Демократическая Республика.
В апреле 1920 года была провозглашена уже Советская Социалистическая Республика Азербайджан, переименованная в 1936 году в Азербайджанскую ССР. Интересно отметить, что Азербайджан, находясь ещё в составе Федеративного Союза Социалистических Республик Закавказья, был в числе республик-учредителей СССР наряду с Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой, Украинской и Белорусской Советскими Социалистическими Республиками. Тогда же официально жители этой республики стали называться азербайджанцами.
В советское время на территории Азербайджана впервые в истории были запущены десятки гидроэлектростанций и теплоэлектростанций, включая крупнейшую в Закавказье Мингечевирскую ГЭС, запущенную в 1954 году. Помимо нефтедобычи, в советское время в Азербайджане возникли: металлургическая промышленность (производство стали, стальных труб, алюминия, прокат цветных металлов), приборостроение в Баку, производство минеральных удобрений, синтетического каучука, а также хлопчатобумажная, шёлковая, шерстяная, трикотажная отрасли. Славен Азербайджан был (и продолжает быть сегодня) производством ковров и выращиванием чая.
Начало XX века в Азербайджане ассоциируется с подъемом культуры, и с началом творчества Мухаммед Хади, основателя прогрессивного романтизма в азербайджанской литературе. Приблизительно в 1916 году начал зарождаться азербайджанский кинематограф. Одним из первых фильмов стал «В царстве нефти и миллионов», созданный известным актёром-трагиком Гусейн Ага Араблинским.
«Нефтегазовый комплекс является основой экономики современного Азербайджана. Важно сказать, что без непосредственно участия Российской империи, а затем Советского Союза, существование этого комплекса было бы просто невозможным, потому что именно со стороны сначала Российской империи, а затем и СССР, были вложены огромные инвестиции в развитие Азербайджанской ССР и нефтедобывающей и газодобывающей промышленности».
Олег Науменко, кандидат исторических наук, доцент кафедры социальных наук и технологий в МИСиС
Ставший после распада Советского Союза в 1991 году независимым Азербайджан, наряду с Казахстаном, является членом Содружества Независимых Государств. Долгие годы именно Азербайджан, известный своими природными богатствами, возглавлял списки наиболее успешных экономик стран бывшего СССР. Стратегическим партнером для Баку является, конечно же, Турция, отношения с которой строятся на принципе «две страны — один народ». Но российско-азербайджанские отношения являются стабильно хорошими, и русское население в этой стране живет мирно и спокойно. Азербайджан — это пример практически идеального сосуществования с Россией страны, не связанной с нею чем-то глубинным и коренным.
Партнёрство между Россией и Азербайджаном постоянно наращивается. Заключаются новые договора в различных сферах жизни общества, что свидетельствует о ведении диалога на взаимовыгодных условиях с признанием собственной позиции каждого государства, его суверенитета и территориальной незыблемости.
Путь Казахстана к суверенитету и появлению в нынешних границах был существенно отличным от азербайджанского. Казахское ханство возникло в конце XV века, в результате распада Золотой Орды, и отстояло свою самостоятельность в борьбе с узбекским ханом Абулхаиром и его внуком, Мухаммедом Шейбани. Это борьба была прославлена автором знаменитой на весь Советский Союз и за его пределами исторической трилогии «Кочевники», казахским писателем Ильясом Есенберлиным.
После смерти хана Кайыпа (1718 год) ханство распалось на три части — жузы: Старший Жуз, Средний Жуз, Младший Жуз. У правителей последних двух были огромные проблемы с Джунгарским ханством. Самый ожесточенный период борьбы с джунгарами вошел в историю Казахстана как Годы великого бедствия. Чтобы справиться с нашествием джунгар, в 1730 году правитель Младшего Жуза, Абулхаир-хан, обратился к российской Императрице Анне Иоанновне с просьбой о покровительстве и союзе, которое через год было ею принято. Правители Среднего Жуза то подчинялись джунгарам, то воевали с ними, то подчинялись цинскому Китаю, пока Абылай-хан в 1778 году не был утвержден в качестве правителя уже российской Императрицей Екатериной II. Старший же Жуз не вошел в состав России добровольно, а был подчинен во второй половине XIX века, во время Туркестанских походов русской армии по колонизации Средней Азии.
По итогам революции, территория Казахстана несколько раз подвергалась переформированию, пока в 1936 году не была создана Казахская ССР в составе СССР. Пребывание в составе Советского Союза обеспечило Казахстану одну из самых впечатляющих историй модернизации в мире. На 1985 год в советском Казахстане было построено 43 города, в том числе такие промышленные центры, как Рудный, Экибастуз, Актау, Аркалык, Степногорск, Кентау, Темиртау и Лисаковск. Также в Казахстане было построено более 400 предприятий с упором на металлообработку и машиностроение (кузнечно-прессовое и горношахтное оборудование, станки, экскаваторы, сельскохозяйственные машины). Шла добыча каменного угля (Экибастузский бассейн и Карагандинский бассейн), нефти и газа (на полуострове Мангышлак, в Эмбинском районе), железной руды (Соколовско-Сарбайский горно-обогатительный комбинат), полиметаллических, медных (Рудный Алтай), никелевых руд, бокситов. Была создана титановая и магниевая промышленность. Республика также получила собственную химическую промышленность. Ввод в эксплуатацию Джамбульского и Чимкентского комбинатов по производству жёлтого фосфора вывел Казахстан по имеющимся мощностям на первое место в мире. Вообще, Казахстан и Азербайджан были флагманами советской промышленности.
Также территория республики была тем самым местом, где поднималась целина и создавалась советская сельскохозяйственная житница.
Но в советское время развивалась не только экономика, но и культура. Начало XX века стало периодом расцвета казахской литературы. В это время были заложены основы современной казахской литературы. Родоначальниками казахской советской литературы стали поэты Сакен Сейфулин и Баймагамбет Изтолин, и такие прославленные писатели как: Мухтар Ауэзов, Сабит Муканов, Беимбет Майлин.
«Наследие Советского Союза для этих стран имеет важное значение. Во-первых, это связано с той индустриальной базой, которая осталась на этой территории. Во-вторых, это связано с общей национальной памятью, с вкладом этих народов в Великую Отечественную войну, вкладом этих народов в послевоенное строительство. Если мы говорим про Казахстан, то это, прежде всего, знаменитый космодром Байконур. Кроме того, на территории Казахстана в городе Алма-Ате во время Великой Отечественной войны оказались крупнейшие киностудии Советского Союза. И киноиндустрия в Средней Азии в значительной степени была связана с алма-атинским центром».
Владимир Богданов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник исторического факультета МГУ
Ныне независимый Казахстан является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), созданного с целью обеспечения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведения скоординированной и согласованной политики в отраслях экономики. Доля импорта товаров и услуг из стран-членов ЕАЭС на российском рынке значительна и имеет тенденцию к постоянному росту. В 1992 году была создана Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), ставящая основными целями укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Казахстан, наряду с Россией, был страной-соучредителем этой организации. В январе 2022 года силы ОДКБ предотвратили в крупнейшем городе республики (и бывшей столице) Алматы (Алма-Ате) захват города противоправными силами погромщиков и исламистов, обеспечив в республике законность и правопорядок.