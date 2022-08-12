Рожденные в СССР: Азербайджан и Казахстан

После смерти хана Кайыпа (1718 год) ханство распалось на три части — жузы: Старший Жуз, Средний Жуз, Младший Жуз. У правителей последних двух были огромные проблемы с Джунгарским ханством. Самый ожесточенный период борьбы с джунгарами вошел в историю Казахстана как Годы великого бедствия. Чтобы справиться с нашествием джунгар, в 1730 году правитель Младшего Жуза, Абулхаир-хан, обратился к российской Императрице Анне Иоанновне с просьбой о покровительстве и союзе, которое через год было ею принято. Правители Среднего Жуза то подчинялись джунгарам, то воевали с ними, то подчинялись цинскому Китаю, пока Абылай-хан в 1778 году не был утвержден в качестве правителя уже российской Императрицей Екатериной II. Старший же Жуз не вошел в состав России добровольно, а был подчинен во второй половине XIX века, во время Туркестанских походов русской армии по колонизации Средней Азии.