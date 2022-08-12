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Пятерых подростков обнаружили без сознания в квартире в Уфе

12 августа 07:54
Фото: 1MI
По предварительной информации причиной могло стать отравление алкоголем и неизвестными таблетками, сообщает телеканал «Вся Уфа» 12 августа.

По данным телеканала сегодня 12 августа в одной из квартир в уфимском Сипайлово была обнаружена группа из пятерых подростков. Все дети находились без сознания и были госпитализирована. Предварительная версия произошедшего отравление алкоголем и некими таблетками.

В минздраве Башкирии Mkset данную информацию не прокомментировали, добавив, что информация уточняется.

Также Mkset обратился за комментариями и в пресс-службу регионального МВД, однако правоохранители сообщили, что пока что информация по интересующему корреспондента вопросу уточняется.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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