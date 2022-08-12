Пятерых подростков обнаружили без сознания в квартире в Уфе

По данным телеканала сегодня 12 августа в одной из квартир в уфимском Сипайлово была обнаружена группа из пятерых подростков. Все дети находились без сознания и были госпитализирована. Предварительная версия произошедшего отравление алкоголем и некими таблетками.
В минздраве Башкирии Mkset данную информацию не прокомментировали, добавив, что информация уточняется.
Также Mkset обратился за комментариями и в пресс-службу регионального МВД, однако правоохранители сообщили, что пока что информация по интересующему корреспондента вопросу уточняется.