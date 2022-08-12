На Северодонецкой «Почте ЛНР» уже выдают пенсии

Она сообщила, что бухгалтерская документация уже сформирована в ПФ, и граждане, которым пенсии выплачиваются на почтовых отделениях, уже могут их получать.
Меженская рассказала, что северодонецкое отделение ПФ ЛНР предоставляет населению весь спектр услуг, информирует Russian.rt.com.
В начале лета 2022 года Татьяна Васильева, председатель ПФ ЛНР, обнародовала информацию о том, что уже свыше 69 тыс. граждан республики получают пенсионные выплаты.
Весной МЧС сообщило о перечислении Россией свыше 50 млн руб. пенсионерам и сотрудникам бюджетных организаций на освобожденных территориях Украины.