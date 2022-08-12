mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Северодонецкой «Почте ЛНР» уже выдают пенсии

12 августа 10:30
Фото: pfr.gov.ru
Татьяна Меженская, первый заместитель управляющего Пенсионного фонда ЛНР рассказала о выдаче пенсионных выплат в ПО Северодонецка.

Она сообщила, что бухгалтерская документация уже сформирована в ПФ, и граждане, которым пенсии выплачиваются на почтовых отделениях, уже могут их получать.

Меженская рассказала, что северодонецкое отделение ПФ ЛНР предоставляет населению весь спектр услуг, информирует Russian.rt.com.

В начале лета 2022 года Татьяна Васильева, председатель ПФ ЛНР, обнародовала информацию о том, что уже свыше 69 тыс. граждан республики получают пенсионные выплаты.

Весной МЧС сообщило о перечислении Россией свыше 50 млн руб. пенсионерам и сотрудникам бюджетных организаций на освобожденных территориях Украины.

#Новости#Алина Ибрагимова#В мире
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44