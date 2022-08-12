Элиссан Шандалович отметил темпы, с которыми газифицируется Карелия

Как сообщает karelinform.ru, спикер напомнил о единовременной материальной помощи по проведению газа в индивидуальные жилые домов, которая предоставляется властями с начала этого года. По информации, изложенной на странице Шандаловича в соцсети “ВКонтакте”, на такую помощь имеют право жители республики с маленьким доходом. К примеру, не так давно голубое топливо пришло в дом пенсионерки Галины Тестовой, которая проживает в Кончезере вместе с дочерью и ее семьей. Заявку на подключение к газу они отправили в конце ушедшего года, а уже через месяц им пришло сообщение о том, что необходимые документы готовы. Быстро и без проблем им подвели газопровод к границам участка.