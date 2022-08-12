Эдуард Давыдов: Запуск «Крымского титана» для БСК — знаковый проект

«Для нас это знаковый проект. Мы давно занимаемся вопросами производства диоксида титана, — подчеркнул гендиректор БСК Эдуард Давыдов. — В прошлом году заключили соглашение с Казахстаном о начале реализации проекта по созданию химического кластера по комплексной переработке сырья титан-цирконовых месторождений в востребованные рынком высокотехнологичные хлорорганические и неорганические продукты. У нас значительные научно-технические наработки в плане технологий производства».