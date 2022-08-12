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Posted 12 августа 2022, 06:24

Published 12 августа 2022, 06:24

Modified 10 ноября 2022, 19:19

Updated 10 ноября 2022, 19:19

Эдуард Давыдов: Запуск «Крымского титана» для БСК — знаковый проект

12 августа 2022, 06:24
После четырехмесячного перерыва заработал единственный в Российской Федерации завод, выпускающий диоксид титана пигментного качества. Свою деятельность продолжило предприятие «Крымский титан».

Финансовую поддержку «Крымского титана» обеспечивает АО «Башкирская содовая компания» (БСК). Во исполнение соответствующего решения правительства РФ она также взяла на себя все технологические и технические аспекты.

«Для нас это знаковый проект. Мы давно занимаемся вопросами производства диоксида титана, — подчеркнул гендиректор БСК Эдуард Давыдов. — В прошлом году заключили соглашение с Казахстаном о начале реализации проекта по созданию химического кластера по комплексной переработке сырья титан-цирконовых месторождений в востребованные рынком высокотехнологичные хлорорганические и неорганические продукты. У нас значительные научно-технические наработки в плане технологий производства».

По словам Давыдова, благодаря синергетическому эффекту взаимодействия БСК с «Крымским титаном» все производственно-технологические вопросы были решены в кратчайшие сроки, и оборудование успешно запустили. Речь идет о вкладе компании не только в импортозамещение, но и в эффективное развитие химии высоких переделов, отметил Давыдов.

Специалисты БСК ранее разработали план развития на ближайшие пять лет. Он предусматривает повышение ежегодных объемов производства диоксида титана до отметки в 120 тысяч тонн. Таким образом, компания сможет полностью удовлетворять потребности отечественного рынка, проинформировал Давыдов.

Следует отметить, что потребность российской промышленной отрасли в данном химическом соединении ежегодно демонстрирует рост. Диоксид титана с пигментным качеством очень востребован сегодня в лакокрасочной промышленности, а также в производстве синтетических волокон, бумаги и пластмасс.

По результатам минувшего года свыше 70 процентов диоксида титана импортировали в Россию страны Евросоюза и США. С введением очередных санкций в отношении нашей страны и последовавшим за ним разрывом цепочек логистики многие отечественные предприятия столкнулись с дефицитом диоксида титана.

Давыдов выразил уверенность в том, что вопрос перестанет быть настолько острым с перезапуском «Крымского титана». При этом благодаря дальнейшему расширению производства в течение ближайших трех-пяти лет потребности России удастся удовлетворить на 100 процентов, резюмировал глава БСК.

Эксперты заявили, в свою очередь, о том, что продукция, выпускаемая «Крымским титаном», сделает российские краски укрывистыми. Речь идет о способности пигмента перекрывать цвета поверхности. Наши производители в результате получат возможность выпускать краски, отличающиеся высокими физико-химическими характеристиками.

Более того, с возрождением производства диоксида титана пигментного качества станет возможным выпуск следующих наименований продукции: пигмент красный железоокисный марки К, сульфат железа марок А и Б, серная аккумуляторная кислота, железный технический купорос, фосфогипс, серная техническая кислота, удобрение аммофос и удобрение NPK.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
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