Автомост, соединивший РФ с Китаем, переключился на платный режим

В ведомстве сообщают, что автомост между двумя городами — Благовещенском и Хэйхэ — больше не будет открыт в пробном режиме, а значит, бесплатно по нему проехать не удастся. Внести оплату можно на пункте взимания платы, он располагается в начале моста.