18 августа в Башкирии пройдет первый медовый фестиваль, где выберут лучшего пчеловода

Разумеется мед на фестивале можно будет и попробовать и купить, но помимо праздника для вкусовых рецепторов будет на мероприятии и праздник для души — концертная программа. Кроме того в программе обозначена фотовыставка, выставка-продажа таких товаров как травяные сборы, а также разнообразные мастер-классы. Обещают организаторы раздолье и для любителей выпечки, причем не простой, а медовой.