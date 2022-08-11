ВКонтакте подвела итоги второго квартала 2022 года

Во втором квартале 2022 года видео на платформе VK Видео смотрели в среднем 2,35 млрд раз в сутки, что стало новым рекордом среднеквартальных просмотров VK Видео. Сервис продолжает развиваться и во втором квартале представил ряд нововведений:
Во втором квартале продолжился бурный рост активности создания и потребления контента ВКонтакте. Количество созданных сообществ в соцсети год к году увеличилось на 24%, а количество просмотров ленты выросло на 37%.
Развитие продуктов ВКонтакте, постоянное внедрение новых технологических инструментов и обеспечение высокой защиты пользователей остаются главными принципами работы социальной сети. Наряду с этим ВКонтакте будет продолжать активно поддерживать и привлекать новых создателей контента на площадку, а также развивать сервисы в новых, набирающих популярность направлениях, таких как NFT и виртуальные вселенные.