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В США в результате взрыва в доме погибли люди

11 августа 09:41
Фото: pxhere.com
В американском штате Индиана городе Элансвилль в жилом доме произошел взрыв, в результате которого погибло три человека.

Как пишет iz.ru, взрыв был такой силы, что повредил тридцать девять зданий. При этом, одиннадцать из них признали непригодными для проживания. Причины происшествия устанавливаются специалистами. На место была вызвана бригада, которая обследует газовые и электрические сети для определения их исправности. Из-за большого масштаба взрыва на место происшествия также прибыли специалисты других служб, в том числе по огнестрельному оружию и взрывчатым веществам. Не исключается, что количество погибших и пострадавших может быть больше.

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