В Малайзии экс-сотрудники обвинили Kimberly-Clark в применении принудительного труда

Иск подали 13 экс-сотрудников с целью получить компенсацию от бывшего работодателя. Они рассказали, что работали или вообще без выходных, или с небольшим их количеством, а паспорта у них отобрали. При этом посредники, которые поставляли рабсилу, получали от компании большие суммы.