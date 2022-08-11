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В Малайзии экс-сотрудники обвинили Kimberly-Clark в применении принудительного труда

11 августа 07:01
Фото: pxhere.com
Бывшие работники малазийского производителя перчаток Brightway Holdings подали иск против американской компании Kimberly-Clark и австралийской Ansell.

Компании обвиняются в получении прибыли из-за использования принудительного труда, сообщает iz.ru, со ссылкой на Reuters.

Иск подали 13 экс-сотрудников с целью получить компенсацию от бывшего работодателя. Они рассказали, что работали или вообще без выходных, или с небольшим их количеством, а паспорта у них отобрали. При этом посредники, которые поставляли рабсилу, получали от компании большие суммы.

В иске говорится, что администрации Kimberly-Clark и Ansell знали о предполагаемых нарушениях. При этом проведенные на предприятиях проверки по трудовому законодательству также показали нарушения.

Они в том числе были выявлены на предприятиях в ходе проверок по соблюдению трудового законодательства.

Напомним, именно Малайзия занимает первое место по производству резиновых перчаток.

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