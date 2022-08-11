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В Башкирии молния ударила в жилой дом

11 августа 05:18
Фото: Фото госкомитета по ЧС РБ
Инцидент произошел накануне вечером в селе Старомусино Чишминского района, сообщает региональный Госкомитет по ЧС.

Вечером, 10 августа, в Чишминском районе грозовой разряд попал в жилой дом. Как сообщает пресс-служба регионального Госкомитета по ЧС, разряд прошел сквозь стену комнаты в морозильную камеру.

К счастью, в результате попадания молнии никто не пострадал, однако в ведомстве отмечают, что последствия могли быть печальными, «если бы неравнодушные жители села во время самостоятельно не потушили бы пламя».

Напомним, что в июле в селе Воздвиженка от удара молнии сгорел храм 1884 года постройки. Очевидцы события пожаловались, что время при тушении храма было упущено.

Кроме того, в июле в Уфе на набережной реки от удара молнии погибла девушка, а накануне в горах в Сочи разряд молнии попал в 47-летнего уроженца Уфы. Мужчина скончался.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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