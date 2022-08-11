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У отстоявших большие очереди в H&M уфимцев не проходит оплата на кассе

11 августа 15:01
Фото: Mkset.ru
Работники предлагают желающим эксперимент, однако не дают никаких гарантий, кто на кассе пройдет оплата по карте, сообщили Mkset покупатели 11 августа.

В Уфе второй день как можно разжиться товарами шведского магазина H& M, который желая распродать товары перед тем как покидать рынок РФ распахнул свои двери. Однако сегодня, 11 августа на второй день распродажи возникла проблема, которая кажется особенно неприятной тем, кто отстоял очередь перед тем как узнал, что на кассе оплата по карте не пройдет. Произошла оказия в магазине в ТРЦ «Планета».

То ли оплата по картам не проходит, то ли все кассы зависли, не понятно. Но работник сказал кто хочет экспериментально подойдите на кассу, но не факт что пройдёт.покупательница H&M

Однако желающим отовариться в данном магазине не стоит отчаиваться, есть информация о том, что распродавать товары будут еще долгое время. Звучали домыслы что торговать ширпотребом будут как минимум до конца нынешнего года.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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