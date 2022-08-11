У отстоявших большие очереди в H&M уфимцев не проходит оплата на кассе

В Уфе второй день как можно разжиться товарами шведского магазина H& M, который желая распродать товары перед тем как покидать рынок РФ распахнул свои двери. Однако сегодня, 11 августа на второй день распродажи возникла проблема, которая кажется особенно неприятной тем, кто отстоял очередь перед тем как узнал, что на кассе оплата по карте не пройдет. Произошла оказия в магазине в ТРЦ «Планета».