Саитова* — на свободу, Юльякшин — в Москву, школьникам Башкирии — по 4 тысячи денег

Но и в новости Уфы и Башкирии, да и в жизнь, что уж таить, проник Запад и санкции, которые до недавнего времени, во всяком случае по заявлению властей, были «нам только на пользу». Но вдруг выяснилось что школу в уфимском Инорсе не дает построить именно Запад и его санкционные проделки и выходки. Как идеологическому врагу удалось сорвать сдачу школы в Уфе читайте здесь.