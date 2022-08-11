Призывавшая сносить кресты в Башкирии активистка Рамиля Саитова выходит на свободу

Дело в том, что осенью 2020 года женщина выложила в сеть ролик, в котором призывала сносить православные крест на Урале, кроме того, она требовала армян покинуть Башкирию до 31 декабря 2020 года. Еще раньше Саитова* подошла к молодым девушкам в одном из уфимских парков и назвала их «оккупантами» из-за их национальности. Так, деятельность активисты вызвала интерес у правоохранительных органов.