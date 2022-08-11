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Призывавшая сносить кресты в Башкирии активистка Рамиля Саитова выходит на свободу

11 августа 06:25
Фото: пресс-служба Кировского райсуда
В 2021 году активистка была осуждена за призывы к экстремизму на три года в колонии-поселении.

Стало известно, что осужденная на три года активистка Рамиля Саитова* выходит на свободу. Об этом корреспонденту Mkset сообщила правозащитница Альмира Жукова. Она предположила, что освобождают Рамилю Саитову* по отбытию наказания.

В 2021 году Рамилю Саитову* суд признал виновной в части 2 статьи 280 УК РФ за публичные призывы к экстремистской деятельности и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на два года.

Дело в том, что осенью 2020 года женщина выложила в сеть ролик, в котором призывала сносить православные крест на Урале, кроме того, она требовала армян покинуть Башкирию до 31 декабря 2020 года. Еще раньше Саитова* подошла к молодым девушкам в одном из уфимских парков и назвала их «оккупантами» из-за их национальности. Так, деятельность активисты вызвала интерес у правоохранительных органов.

Отметим, что прокуратура требовала ужесточить наказание женщины, а защита настаивала на том, чтобы дело вернули на рассмотрение. Однако в январе этого года Верховный суд оставил приговор суда без изменений.

* — включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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