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На высохших газонах в парке микрорайона «Южный» в Уфе запустили автополив

11 августа 10:33
Фото: Mkset.ru
Отливать растения планируют ежедневно, с трех часов ночи до шести утра, сообщили в Центре управления республикой.

Изначально сквер оборудовали системой автополива, однако ее так и не запустили. С началом жарких дней газоны и кустарники начали засыхать. В июле местные жители жаловались, что парк, который обслуживает Горзеленхоз, практически заброшен. Тогда же выяснилось, что система автополива не подключена к водопроводу. В мэрии обещали, что в ближайшее время заключат договор о водоснабжении парка с «Уфаводоканалом», а пока увеличат число рейсов поливочных машин. При этом местные жители утверждали, что они ни разу не видели, чтобы парк поливали.

Наконец, сегодня, в Центре управления регионом отчитались о запуске системы автополива. Правда, к этому моменту газоны пожелтели, а многие кустарники высохли.

Благоустройство парка в «Южном» стоило бюджету 143,5 млн рублей. Строительство его началось в 2019 году, сдать объект должны были в конце 2020 года. Однако подрядчики завершили работы лишь в этом апреле. Сразу после этого стали заметны многочисленные недостатки, парк начал буквально разваливаться, а на стендах, которые установлены по всему парку, знатоки башкирского языка обнаружили кучу ошибок.

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#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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