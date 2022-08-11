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На полицейского, который пьяным сбил ребенка и покалечил его возбудили уголовку в Уфе

11 августа 14:44
Фото: 1MI
Однако о том взят ли под стражу полицейский, который в отпуске пьяным сбивает подростков, в пресс-службе Следкома не сообщили.

Следователи возбудили уголовное дело против 37-летнего мужчины, который в релизе значится как уфимец. Однако известно, что помимо того, что он уфимец, он еще и полицейский. Однако на момент происшествия, а случилось все на минувших выходных, 37-летний мужчина не находился при исполнении, а находился в отпуске.

Однако отпуск не освобождает от ответственности — теперь полицейский, как ранее сообщал Mkset со ссылкой на пресс-службу МВД, станет фигурантом не только уголовного дела, но и проверки на работе, и по ее результатам не исключено, что он будет уволен из органов. Что касается статьи возбужденной в отношении мужчины это часть вторая 264 статьи УК РФ.

Напомним, 7 августа мужчина сбил 15-летнего парня, у того переломы ноги, носа и челюсти. Мальчик в больнице.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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