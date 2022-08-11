На полицейского, который пьяным сбил ребенка и покалечил его возбудили уголовку в Уфе

Однако отпуск не освобождает от ответственности — теперь полицейский, как ранее сообщал Mkset со ссылкой на пресс-службу МВД, станет фигурантом не только уголовного дела, но и проверки на работе, и по ее результатам не исключено, что он будет уволен из органов. Что касается статьи возбужденной в отношении мужчины это часть вторая 264 статьи УК РФ.