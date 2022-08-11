«Лихие 90-е» не повторятся из-за камер, а разбойников и рэкетиров заменят мошенники

Пожалуй «лихим» десятилетием на рубеже XX и XXI века, а точнее его вероятным 9или же все-так нет) возвратом обеспокоены все от мала до велика. Даже порой романтизурующие эту эпоху «зумеры», которые и дня в них не прожили или же пешком под стол ходили понимают, что в условия рынка бывшая страна советов переходила основательно замаравшись в крови. И далеко не только из разбитого носа.
Вот только эксперты считают, что именно в таком формате 90-е точно не повторятся и их доводы внушают доверие — Россия третья в мире страна по оснащенности камерами видео наблюдения, да и и система распознавания лиц работает, знает каждый, отчаявшийся выйти на какой-либо митинг.
Однако это не значит, что россиянам можно расслабиться и спокойно жить себе припеваючи уповая на камеры. Преступность никуда не денется, тем более на фоне тотального обнищания (если такое конечно произойдет) она конечно же подрастет. Но застынет на высоком уровне, не переходя за рамки человеческого понимания.
Ведь голь на выдумку хитра и далеко не всегда хитрость укладывается в рамки закона. Еще раз — вряд ли кто-то огреет вас чем-либо по голове и отберет барсетку, уличного беспередела не прогнозируется. Но что разве не найдется для него мест кроме улиц городов и сел?
Эксперты высказываются весьма смело и заявляют, что если в те самые 90-е сила была в силе, а вопросы решались на разборках, то сейчас сила в должности, а «у кого больше» решают за закрытыми и чаще всего дубовыми дверями кабинетов. Но это самые важные и прибыльные вопросы, «копеечные» же преступления в духе телефонного мошенничества, фишинга и прочих «мелких шалостей» превратится в тот самый уличный беспредел. Так что вполне вероятно, что хранить деньги станет надежнее в чулке или трехлитровке, хотя это конечно же не точно.
Впрочем выдыхать очень рано и ни мы, ни эксперты с которыми беседовали «Новые Известия» делать этого категорически не советуют, а вместо этого рассказывают о «новых вызовах», к которым относят разного рода экстремизм, тлетворное влияние мигрантов (не привычных нам мигрантов, а представьте себе из стран Балтики и из Украины) и мошенничество, мошенничество и еще раз мошенничество. Предупрежден значит вооружен, а если вы хотите как следует разобраться в проблеме и знать врага в лицо то переходите по ссылке и читайте полным материал «Новых Известий».