«Лихие 90-е» не повторятся из-за камер, а разбойников и рэкетиров заменят мошенники

Эксперты высказываются весьма смело и заявляют, что если в те самые 90-е сила была в силе, а вопросы решались на разборках, то сейчас сила в должности, а «у кого больше» решают за закрытыми и чаще всего дубовыми дверями кабинетов. Но это самые важные и прибыльные вопросы, «копеечные» же преступления в духе телефонного мошенничества, фишинга и прочих «мелких шалостей» превратится в тот самый уличный беспредел. Так что вполне вероятно, что хранить деньги станет надежнее в чулке или трехлитровке, хотя это конечно же не точно.