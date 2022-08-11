Ежедневное число заразившихся коронавирусом в Башкирии уже перевалило за сотню. И хотя в Уфе ситуация пока стабильная, не за горами новая волна пандемии. Это связано со снижением в республике коллективного иммунитета на 15% и с распространением в России нового подвида коронавируса «кентавр» — BA.2.75. По прогнозам специалистов, эпидситуацию в Уфе также осложнят микст-инфекции, то есть люди начнут болеть одновременно и гриппом, и ОРВИ, и ковидом.