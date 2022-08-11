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Безопасно ли покупать лекарства через интернет

11 августа 05:50
Фото: novostivolgograda.ru
В 2020 году указом Президента была разрешена дистанционная продажа лекарственных препаратов, потребность в которой отчетливо прочувствовали россияне во время пандемии. Теперь лекарственные средства можно заказывать в интернете, забирая в аптечных пунктах, или получать с доставкой на дом, или даже по почте.

С 3 апреля 2020 года к настоящему моменту на рынке онлайн-фармы произошло множество изменений, важным результатом которых стала новость о том, что в марте 2023 года будет разрешена интернет-продажа рецептурных лекарств (пока в виде эксперимента, и только в трех регионах).

Фото: 1mi

Какие компании продают лекарства онлайн

  • Первыми разрешение на дистанционную продажу лекарственных средств получили лицензированные участники рынка — аптеки и аптечные сети. Например, «Ригла», «Горздрав», «36,6» и др.
  • Появились и значительно подросли за последние полтора года интернет-аптеки (Сбер Еаптека, Аптека.ру) и сервисы заказа лекарств онлайн, такие как Монастырев.рф, АСНА и др.
  • Обзавелись разрешением на дистанционную торговлю лекарствами крупнейшие маркетплейсы — Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет.
  • На фармацевтический рынок вышли крупнейшие торговые сети — «Магнит» (с форматом «Магнит Аптека») и X5 Group (получили лицензию на занятие фармацевтической деятельностью и возможность продавать лекарства аптек-партнеров на своих сайтах).
  • «Почта России» получила лицензию для дистанционной продажи лекарств, а в 2022 году открыла собственные аптечные точки в почтовых отделениях (эксперимент стартовал в Тверской области).
  • С 2019 года в Белгородской области проводился эксперимент по использованию электронных рецептов при дистанционной продаже лекарств, а с 2023 года он будет расширен на Москву и Московскую область. В новом эксперименте будут участвовать рецептурные лекарства, за исключением наркотических, психотропных и других сильнодействующих средств.

Ответы на вопросы онлайн-покупателей лекарств

За два года дистанционной торговли лекарствами у участников этого бизнеса, а также у покупателей, накопились вопросы друг к другу и ответы на них.

  • В аптеке лекарства покупателю может продавать только фармацевт (провизор), а при дистанционной продаже лекарства передает покупателю курьер. Может ли доставка фармпрепаратов осуществляться не-профессионалами?

По мнению маркетплейсов, чудовищная нехватка фармацевтов делает этот вопрос риторическим. Доставка — это работа курьера. И ей предшествует работа фармацевта, в задачи которого входит собрать лекарства, проверить состав заказа, упаковать его в соответствии с регламентом и вовремя передать на доставку.

Да, важна скорость доставки, поддержание температурного режима, соблюдение требований товарного соседства (нельзя лекарства возить впритирку с горячим хачапури или бургером), но нет оснований считать, что курьер с этим не справится. Как заметили в компании Ozon, у них есть курьеры, которые дорогие гаджеты доставляют без нареканий, и лекарства тоже смогут привезти аккуратно и вовремя.

  • Какой смысл покупать лекарства онлайн, если часть препаратов все равно нельзя доставить на дом, а можно забрать только в аптеке или пункте выдачи?

Интернет-продавцы лекарств подтверждают, что многие покупатели бросают оформление заказа, когда понимают, что часть препаратов нельзя получить на дом. Но, несмотря на это, число онлайн-заказов растет. Благодаря выходу аптек в интернет и появлению сервисов поиска лекарств стало проще найти нужный препарат по выгодной цене и выкупить его в удобном месте, не обходя близлежащие аптечные точки с вопросом «А у вас есть?..»

Фото: novostivolgograda.ru

По результатам опроса «Рамблер» и «Сбер Еаптека», каждый второй россиянин готов полностью перейти на покупку лекарств онлайн и отказаться от похода в аптеку. И 88% опрошенных признают, что интернет-аптеки помогли им получить нужное лекарство в трудный момент.

  • Достаточно ли безопасно покупать лекарства на маркетплейсах?

Маркетплейсы, хоть и получили лицензию на торговлю безрецептурными препаратами, но свой ассортимент не держат — продают товар аптек-партнеров. Чтобы поддерживать такую схему сотрудничества, они разрабатывают сложные технические решения, интегрируют свои ИТ-системы с базами аптек. Это ресурсоемкий процесс, позволить себе его могут только крупные маркетплейсы и в тандеме только с крупными аптечными сетями.

«Профессиональная» лицензия аптечного бренда плюс экспертиза маркетплейса в организации процессов доставки, оплаты, учета товара обеспечивают достойный результат.

По данным Data Insight, покупатели предпочитают заказывать лекарства в интернет-аптеках, таких как Аптека.ру, Сбер Еаптека, Здравсити. Но заметным доверием пользуется и маркетплейс Ozon. На его долю приходится количество заказов, сопоставимое с объемом Сбер Еаптеки.

Фото: novostivolgograda.ru
  • Одним из аргументов в пользу запуска дистанционной продажи лекарств был социальный аспект и задача обеспечить лекарствами жителей регионов. Доставляют ли лекарства в малонаселенные пункты и труднодоступные регионы?

Появление среди интернет-продавцов лекарств «Почты России» и маркетплейсов еще год назад рассматривалось как возможность дотянуться до самого удаленного потребителя. «Почта России» имеет глубокое проникновение в малонаселенные регионы (более 25 тыс. отделений), а Wildberries — разветвленную сеть ПВЗ (свыше 23 тыс.).

Однако представители исследовательских компаний в июне 2022 года озвучили мысль, что дистанционный спрос на лекарства в регионах не вырос и не стимулировал развитие электронных продаж. Лидером по тратам на аптечные товары (и в интернете, и в обычных аптеках) является макрорегион Москва, включая Московскую область.

А вот компания Сбер Еаптека, которая за год увеличила количество заказов на доставку на 107%, объясняет наращивание своих онлайн-продаж выходом в регионы. Ко 2 кварталу 2022 года компания закрепилась в более 20-ти российских городов, включая Иваново, Ульяновск, Ярославль, Воронеж, Ростов-на-Дону и др.

  • Как доставлять препараты, которые чувствительны к изменению температурного режима?

Лекарственные препараты могут быть в большей или меньшей степени чувствительны к температурным условиям. Этот аспект учитывают и интернет-продавцы, и гос.регуляторы. Часть лекарств просто запрещено продавать дистанционно (например, те, которые должны храниться и транспортироваться при температуре не выше минус 15 градусов). В других случаях четко контролируется срок выполнения заказа и наличие у курьера специального инвентаря для перевозки лекарств.

Фото: novostivolgograda.ru

Готовы ли россияне покупать лекарства через интернет

По данным исследовательских агентств, за 2021 год в онлайне было оформлено более 100 млн заказов лекарств на сумму 168 млрд рублей. Эта цифра на 30% выше, чем в 2020 году, и она точно будет расти в 2022-м.

83% опрошенных онлайн-покупателей считают, что доставка лекарств — это «очень удобно». И отмечают, что при выборе медикаментов для них важна консультация провизора (29%). Но главным плюсом дистанционной покупки лекарств пользователи называют экономию времени (отметили 32% респондентов).

В то же время сдерживающим фактором для развития сервиса является нежелание потребителей платить за доставку (упоминается в 48% ответов).

Основные категории, которые интересуют покупателей:

  • безрецептурные лекарственные средства (входят в 84% заказов),
  • витамины и БАДы (в 61%),
  • рецептурные лекарственные средства (в 59%)

Генеральный директор «Сбер Еаптека» Мария Тимофеева: "Мы видим рост интереса к онлайн-заказу лекарственных средств на собственных данных. По информации DSM Group, только в первом квартале 2022 года продажи «Сбер Еаптеки» выросли в 2,3 раза, по сравнению с предыдущим годом. А показатель знания нашего бренда — как часто потребители называют наш бренд в опросах про интернет-аптеки — за год увеличился в 2,2 раза, до 73%. Люди по всей стране привыкли заказывать лекарства в интернете благодаря широкому ассортименту, экономии средств и времени".

Фото: novostivolgograda.ru

Условия для безопасной онлайн-торговли лекарствами

Вопрос безопасности дистанционной продажи лекарств — ключевой для всех участников рынка. И все они (гос. структуры, аптечные сети, интернет-продавцы, фарм. ассоциации) вовлечены в решение этой задачи.

  • Онлайн-продажа лекарств организовывается профессионалами. С одной стороны, это специализированные продавцы — крупные аптечные сети и производители лекарственных средств. С другой — крупные логистические компании с внушительной экспертизой в вопросах логистики и доставки.
  • Государство, со своей стороны, следит за тем, чтобы к дистанционной продаже не допускались потенциально опасные препараты — сильнодействующие, высокочувствительные к температурному режиму, и т. п.
Фото: novostivolgograda.ru

Но важна и осмотрительность самих онлайн-покупателей. За ними остается выбор, сделать заказ в интернет-аптеке или на маркетплейсе, выбрать товар по цене или с учетом репутации и отзывов продавца, насколько ответственно отнестись к встрече курьера в назначенный временной интервал. И конечно, заниматься самолечением или обратиться к врачу.

Возможно, в связи с последним пунктом новым вызовом для фарм-индустрии станет появление в цепочке дистанционной продажи такого участника, как страховая компания. Чтобы покупатель мог купить именно то лекарство, которое ему назначил врач, а не порекомендовали друзья. И знал, что купит то лекарство, которое необходимо для улучшения здоровья, а не назначено по ошибке или личному предпочтению врача.

А пока ждем внедрения электронных рецептов и следим за тем, как доставка лекарств становится частью повседневного шопинга.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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