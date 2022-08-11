Башстат сообщил об изменении цен на детское питание и овощи

Стало известно, что с начала месяца в Башкирии на 2,2% подорожало фруктово ягодное детское питание. Так, цен за один килограмм составила 518,5 рублей.
Далее, в Башстате отмечают увеличение стоимости молока до 81,8 рубля за один литр и соли — до 12,9 рубля за кило. Подорожали за аналогичный период также печение и лук — до 206,8 и 46,6 рублей соответственно.
Тем не менее, стоимость капусты, моркови и свеклы заметно снизилась. В частности, капусту подешевела на 11,1% и составила 21,8 рублей, морковь — на 8,8% (46,6 рублей), а цена свеклы опустилась на 7,3%, а именно до 35,5 рублей за кило.