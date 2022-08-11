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11-летнего сына погибшей в ДТП женщины эвакуировали из Караидели в Уфу вертолетом

11 августа 14:26
Фото: тг-канал Айрата Рахматуллина
Мальчик с травмами головы и внутренних органа был благополучно эвакуирован в Уфу в день аварии 10 августа, сегодня об эвакуации ребенка и о роли санавиации в соцсетях рассказал министр здравоохранения Башкирии 11 августа.

10 августа в Башкирии произошло ДТП в котором погибла женщина-водитель, а ее сын 11 лет серьезно пострадал. Известно, что ребенка в день аварии после необходимой экстренной помощи оказанной на месте с помощью санитарной авиации транспортировали в Уфу, в детскую “республиканку”. В пути его сопровождали узкие медицинские специалисты – медицинская сестра-анестезиолог и врач-реаниматолог.

Рассказал в своем телеграмм-канале Айрат Рахматуллин и о том как часто в Башкирии используется санитарная авиация, так в минувшем году вертолет вылетал на помощь пациентам 145 раз.

Промежуточно за 2022 год уже выполнено 118 вылетов и эвакуировано 124 пациента.Айрат Рахматуллин

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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