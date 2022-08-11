11-летнего сына погибшей в ДТП женщины эвакуировали из Караидели в Уфу вертолетом

10 августа в Башкирии произошло ДТП в котором погибла женщина-водитель, а ее сын 11 лет серьезно пострадал. Известно, что ребенка в день аварии после необходимой экстренной помощи оказанной на месте с помощью санитарной авиации транспортировали в Уфу, в детскую “республиканку”. В пути его сопровождали узкие медицинские специалисты – медицинская сестра-анестезиолог и врач-реаниматолог.