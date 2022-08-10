Полиция в Уфе задержала афериста, выманившего около миллиона рублей у 22 пенсионеров

Шокированные родственники 22 раза попались на уловку мошенника. Однако сколько веревочке не виться — конец будет. также настал и конец преступной деятельности афериста, личность которого установили сотрудники полиции и задержали его. За его проделки уже возбуждены уголовные дела по двум частям, 2 и 3 159 статьи УК РФ. Сам же 25-летний подозреваемый заключен под стражу.