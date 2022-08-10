Массовое ДТП в Башкирии: столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие

По информации ведомства, сообщается, что водитель, передвигавшийся за рулём Volvo, допустил столкновение с Lada Granta, которая в результате столкновения врезалась в ГАЗ-3302, а тот, в свою очередь, въехал в другое отечественное авто. Далее к дорожному инциденту присоединился Citroen C3, в который въехала Lada Granta. Отмечается, что Citroen стоял в момент, когда светофор подавал запрещающий сигнал.