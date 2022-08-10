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Массовое ДТП в Башкирии: столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие

10 августа 09:57
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Уфе
В результате столкновения пяти автомобилей пострадал один из водителей, сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе

Массовая авария, в которой столкнулись пять автомобилей, произошла сегодня на 19-м километре автодороги Уфа-Оренбург. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе.

По информации ведомства, сообщается, что водитель, передвигавшийся за рулём Volvo, допустил столкновение с Lada Granta, которая в результате столкновения врезалась в ГАЗ-3302, а тот, в свою очередь, въехал в другое отечественное авто. Далее к дорожному инциденту присоединился Citroen C3, в который въехала Lada Granta. Отмечается, что Citroen стоял в момент, когда светофор подавал запрещающий сигнал.

Сообщается, что в результате аварии нет погибших, однако одному из водителей всё же потребовалась помощь медиков. Находившийся за рулём Lada Granta водитель обратился за помощью в травмпункт.

Отметим, что это не первое массовое ДТП, случившееся на дорогах республики за последнее время. Так, ранее на трассе Челябинск-Самара столкнулись три грузовых автомобиля, в результате чего один из водителей большегруза скончался.

Также ранее в Куюргазинском районе произошло ДТП, в котором пострадали двое водителей. На 241-м километре трассы Уфа-Оренбург столкнулись легковое авто и три мотоцикла.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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