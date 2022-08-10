Глава «Авито»: Новая версия закона «О рекламе» — экономический вандализм

По мнению участников рынка классифайдов, этот закон непродуманный. Он повторяет действующее законодательство и разрушает надежду предприятий IT в поддержку их сферы. Игроки рынка убеждены, что подобные нововведения откатят развитие технологий и общества к началу столетия. Кроме того, произойдет отток талантов в области IT. Об этом информирует inkazan.ru.
Несмотря на то что поправки к закону приняли в первом чтении, свою отрицательную позицию по этому поводу уже озвучили ФАС, Минпромторг, Минэкономразвития, Опора России, АКИТ, РАЭК, Российская гильдия риелторов, РСПП, правительство Москвы, к ним присоединились АНО «Цифровая экономика», Сбер, «Яндекс» и практически все участники рынка.
В новом законопроекте сочетаются разные по типу бизнеса модели. Речь идет о рынках цифровых продуктов, электронных объявлений и наружной рекламы. Если этот закон примут, такие сервисы, как «Авито», закроются. Каждый месяц им пользуются практически 56 млн жителей РФ, то есть почти каждая семья.
Генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый сообщил, что результатом принятия поправок и запрета классифайдов станет наказание добросовестно работающих организаций, которые всегда следовали законодательству, а также выталкивание пользователей в серую зону, никак не регулируемую. Исчезнет здоровая конкуренция, без работы останутся десятки тысяч людей.
Если говорить о проверке контента на легитимность: на классифайдах невозможно просто разместить объявление. Каждое будут проверять модераторы и оценивать, несколько оно соответствует законодательству. В «Авито» их проверяют 850 специалистов, среди которых 350 инженеров. Они создали современный искусственный интеллект, отрабатывающий основной поток. Также еще 500 человек вручную разбирают отдельные случаи, например блокировки по жалобам пользователей или по подозрению в нарушении закона, сказал Правдивый.
Все компании отрасли, в том числе «Авито», взаимодействуют с регуляторами по всем законодательным инициативам. «Так, мы первыми на рынке совместно с Минцифры интегрировали в платформу услугу по верификации пользователей через „Госуслуги“ с помощью приложения „Госключ“. Для этого мы прошли и регулярно проходим все необходимые проверки», — отметил гендиректор «Авито».
Эксперт назвал такую ситуацию «экономическим вандализмом», который даст непредсказуемый и очень токсичный результат. Правдивый также добавил, что тех, кого данное решение не коснется, не останется.
Эксперт настаивает: классифайды нужно исключить из текста законопроекта.