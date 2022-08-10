«Двойная вкуснятина» в два раза дороже: как растут цены на корм для кошек в Башкирии

— Кошка ест один и тот же корм — Piruna One для взрослых кошек. Мы его брали и берем в основном по акции, так как цены постоянно меняются, а зная выгодную цену, переплачивать не хочется. До Нового года 1,5 кг упаковку можно было купить за 399 рублей по акции, сейчас по той же акции этот же корм стоит уже в два раза дороже — в среднем около 600 рублей. Такой пачки хватает месяца на два. Самую большую упаковку в 3 кг пару месяцев назад удалось купить за 919 рублей, это в перерасчете на вес дешевле. Но в целом и общем 3 кг корма сейчас за такую цену уже не найти — всё дороже тысячи.Хозяйка кошки из Уфы