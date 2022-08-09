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Возле озера Талкас в Башкирии, где протестовали против добычи золота, появится пляж

9 августа 12:19
Фото: 1MI
О том что список из 124 пляжей Башкирии пополнит оборудованный пляж на озере Талкас сообщили в эфире утренней телепередачи «Салям» на БСТ 9 августа.

Несмотря на приближающуюся осень в Башкирии намерены в скором времени открыть еще один официальный и оборудованный пляж. Причем пляж этот разместится на территории озера Талкас в Баймакском районе, которому в апреле нынешнего года Радий Хабиров присвоил охранный статус.

Отметим, что охранный статус озера запрещает заниматься на его территории добычей каких-либо полезных ископаемых. Против добычи золота возле озера Талкас в 2020 году протестовали местные, однако от людей охранный статус защищает озеро лишь частично. Так 6 июля глава Баймакского района Фанис Аминев сообщал о том, как граждане въехали в озеро на автомобиле чтобы помыть его, за это автомойщик получил административный штраф.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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