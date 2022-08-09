Возле озера Талкас в Башкирии, где протестовали против добычи золота, появится пляж

Отметим, что охранный статус озера запрещает заниматься на его территории добычей каких-либо полезных ископаемых. Против добычи золота возле озера Талкас в 2020 году протестовали местные, однако от людей охранный статус защищает озеро лишь частично. Так 6 июля глава Баймакского района Фанис Аминев сообщал о том, как граждане въехали в озеро на автомобиле чтобы помыть его, за это автомойщик получил административный штраф.