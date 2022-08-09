ВКонтакте анонсировала глобальное обновление приложения

Оно затронет сразу несколько ключевых продуктов, а также станет фундаментом для прогрессивного развития платформы — в частности, запуска экспериментальных функций, связанных с NFT и Web 3.0. Новый дизайн получат главный экран приложения с лентой, раздел «Сервисы», профиль пользователя и сообщества.
Марина Краснова, CEO ВКонтакте:«Вектор нашего развития — всегда быть современным, технологичным и эстетичным инструментом для общения и обмена любыми форматами контента. В этом году мы укрепили лидерство, привлекли к нашим продуктам ещё больше людей и установили абсолютный рекорд посещаемости — 100 миллионов активных пользователей в месяц. Кроме того, мы занимаем первое место в России по объёму контента и количеству авторов. Глобальное обновление приложения объединяет в себе наш многолетний опыт и является отражением того, каким мы видим будущее ВКонтакте, закладывая фундамент для реализации запланированных нами прогрессивных функций и внедрения новых передовых технологий. Также обновление станет ответом на запросы пользователей, которые присоединились к нашей платформе в этом году и предпочитают простой интерфейс с акцентом на контенте».
Обновление пройдёт в несколько этапов и станет доступно всем пользователям в течение нескольких месяцев. Команда ВКонтакте поделилась подробностями первого этапа и представила обновление дизайна ленты, главного экрана приложения. Детали следующих этапов, которые касаются раздела «Сервисы», профиля и внешнего вида сообществ, обещают раскрыть позднее.
Лента получила новый дизайн с фокусом на яркие медиаформаты и потребность пользователей в высокой скорости получения информации. Особое внимание в ней уделено эстетической подаче и глубокому вовлечению в контент, прежде всего — публикациям друзей и сообществ, которые наиболее востребованы пользователем.
Результаты внутренних экспериментов показали: новый дизайн ленты и подход к отображению контента увеличивают вовлечение пользователей и способствуют росту охватов. В рамках тестирования ВКонтакте будет экспериментировать с отдельными элементами, чтобы создать идеальный интерфейс для запуска на всех пользователей.
Тестирование начинается сегодня, 9 августа, новый дизайн ленты станет доступен части аудитории. Позднее ВКонтакте представит следующие этапы обновления мобильного приложения и расскажет об обновлениях алгоритмов для развития авторского контента на платформе.
ВКонтакте подготовила рекомендации для авторов: они помогут адаптировать публикации к актуальным форматам уже сейчас.