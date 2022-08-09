В группе в детском саду в Уфе числятся 150 детей, фактически посещают сад 60 малышей

Напомним, если раньше максимальное количество детей в одной группе в детском саду в санитарных нормах указывалось конкретное, то сейчас известна лишь норма квадратных метров на одного ребенка, которая «плавает» в зависимости от особенностей ребенка, например на деток с ОВЗ площади в игровой полагается больше, чем для детей без выраженных проблем со здоровьем. Количество числящихся в группе детей норма и вовсе не ограничена, важно лишь количество фактически посещают дошкольное учреждение.