mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ГИБДД Уфы назвали причину большой пробки на Демском шоссе

9 августа 05:44
Фото: 1MI
С трудностями при проезде шоссе в Уфе сегодня столкнулись десятки автомобилистов

Ранее очевидцы сообщали в соцсетях о пробке, возникшей сегодня утром на Дёмском шоссе в Уфе. Среди вероятных причин автомобильного затора называли ДТП. Ситуацию прокомментировали в ГИБДД Уфы.

Как сообщили Mkset вгосавтоинспекции, сегодня утром на Демском шоссе действительно было зарегистрировано ДТП, которое, вероятно, и повлекло за собой затруднения движения на дороге. В ГИБДД уточняют, что авария случилась близ мечети За-фа-за-ихсан.

Отмечается, что инцидент обошёлся без пострадавших — только автомобили получили механические повреждения. Впоследствии на месте происшествия был составлен европротокол.

Ранее Mkset рассказывал о многокилометровой пробке, образовавшейся на одном из въездов в Уфу. В Минтрансе республики сообщили, что причиной возникновения затора также стало ДТП, однако в тот раз в нём пострадало пять человек.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44